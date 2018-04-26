WSJ: закрытый ядерный полигон в КНДР был непригоден для испытаний
Ядерный полигон, о закрытии которого лидер КНДР Ким Чены Ын объявил 21 апреля, был непригоден для использования из-за обрушения полости горы, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на исследование китайских сейсмологов.
По данным издания, обрушение полости произошло после взрыва. Также отмечается, что в скором времени ученые опубликуют полный текст доклада.
Ранее сообщалось, что СМИ раскрыли причину приостановки ядерных испытаний КНДР. По информации издания South China Morning Post Ким Чен Ын мог принять решение о завершении ядерных испытаний из-за аварии на ядерном полигоне Пунгери осенью 2017 года, которая привела к обрушению одного из тоннелей и утечке радиоактивных веществ.
Также ранее стало известно, что глава КНДР объявил о прекращении ядерных и ракетных испытаний.