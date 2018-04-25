СМИ раскрыли причину приостановки ядерных испытаний КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын мог принять решение о приостановке ядерных испытаний из-за аварии на ядерном полигоне Пунгери осенью 2017 года, которая привела к обрушению одного из тоннелей и утечке радиоактивных веществ, передает китайское издание South China Morning Post со ссылкой на два независимых геологических исследования.

Сообщается, что сотрудники научно-исследовательская группа под руководством геолога Вэнь Ляньсина из Научно-технического университета Китая в Хэфэе установили, что обрушение произошло после детонации в 2017 году мощной северокорейской ядерной боеголовки в подземном тоннеле. Геологи, в частности, указали на то, что через расселины, появившиеся из-за обрушения, могла проникнуть радиоактивная пыль.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Ким Чен Ын был очень открыт и честен.