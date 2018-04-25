Источник опроверг информацию о поставке С-300 в Сирию

Российская сторона не передавала Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в военно-дипломатических кругах.

«На вооружении сирийских правительственных войск имеются различные средства ПВО как советской разработки, так и современные российские комплексы «Панцирь», — сказал источник.

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Он добавил, что это оружие было эффективно использовано во время атаки западных стран на Сирию 14 апреля. По его словам, данные о том, что С-300 были переданы сирийской стороне месяц назад, не соответствуют действительности.

«Российской зенитной ракетной системы С-300 у сирийских правительственных войск нет», — подчеркнул источник.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров ответил на вопрос о возможных поставках С-300 в Сирию.