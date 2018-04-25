В Аризоне разбился истребитель ВВС США

В США в штате Аризона потерпел крушение истребитель ВВС США F-16 C. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на авиабазу Люк.

По данным телеканала, инцидент произошел во время тренировочного полета.

В результате крушения никто не пострадал. Пилот смог катапультироваться, он был госпитализирован.

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В феврале министр обороны Японии Ицунори Онодэру заявил о возгорании двигателя американского истребителя F-16, вылетевшего с авиабазы Мисава в префектуре Аомори.

Сообщается, что пилот истребителя, заметив возгорание, сбросил в озера Огавара два топливных бака, после чего вернулся на базу.

По словам рыбаков, которые занимались промыслом моллюсков, баки упали в 400 метрах от одной из рыболовецких шхун и подняли столб воды до 15 метров.