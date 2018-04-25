Россия намерена поднять в воздух новый бомбардировщик-ракетоносец

Казанский авиационный завод намерен в августе поднять в небо сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М, являющийся новой модификацией самолета Ту-22М3, передает РИА «Новости» заявление представителя предприятия.

«Мы намерены поднять Ту-22М3М в воздух в августе», — сказал он.

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Ту-22М3 — дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец, предназначенный для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот. Был принят на вооружение в 1989 году. Является самым массовым бомбардировщиком дальней авиации, всего выпущено 268 самолетов данной модификации. Бомбардировщики Ту-22М3 участвовали в нанесении авиаударов по террористам в Сирии.

Ранее сообщалось, что в Петербурге спустят на воду противоминный корабль нового поколения.