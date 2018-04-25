МИД: США не выполняют обязательства в рамках конвенции по запрещению химоружия

США не выполняют обязательства в рамках Конвенции по запрещению химического оружия (КЗХО) и по информированию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о фактах оставления своего химоружия на территории других стран, говорится в заявлении МИД России.

МИД напомнил, что именно США остаются единственной страной-участницей КЗХО, которая сохраняет у себя значительный арсенал химического оружия.

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«США не выполняют собственные обязательства в рамках химконвенции и по информированию ОЗХО о фактах оставления своего химического оружия на территории других стран. В частности, Вашингтон не признал принадлежность оставленных в Панаме боеприпасов, снаряженных фосгеном, хотя эксперты техсекретариата ОЗХО еще в 2002 году подтвердили их американское происхождение. США просто переложили ответственность за его уничтожение на панамские власти», — говорится в опубликованной оценке доклада госдепа о соблюдении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения (КВРН).

Ранее МИД заявил, что США преднамеренно искажают положения военной доктрины России, касающиеся возможности применения ядерного оружия.