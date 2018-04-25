МИД: США намеренно искажают положения военной доктрины России о ядерном оружии

США преднамеренно искажают положения военной доктрины России, касающиеся возможности применения ядерного оружия. Об этом говорится в заявлении МИД России.

«Особенно циничными выглядят ссылки в документе на ничем не обоснованный тезис о росте «российской ядерной угрозы», старательно тиражируемый американцами. Преднамеренно искажены положения нашей Военной доктрины, касающиеся возможности применения ядерного оружия. Западной общественности настойчиво внушают, что Россия якобы пересматривает свои взгляды на место и роль ядерного оружия и делает на него всё более сильный акцент. Все это не соответствует действительности», — говорится в опубликованной на сайте МИД оценке доклада госдепа о соблюдении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения (КВРН).

Ранее МИД России прокомментировал доклад Госдепартамента США, в котором Госдеп обвинил правительства России, Китая, Ирана и Северной Кореи в нарушении прав человека.