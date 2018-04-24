На Украине приготовились получить комплексы Javelin от США

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что договорился с американским коллегой Джеймсом Мэттисом о «своевременной» поставке переносных противотанковых комплексов Javelin. Об этом он сказал в интервью BBC News Украина, опубликованном на сайте украинского ведомства.

«Я всегда говорил, что [комплексы] Javelin в Украине будут своевременно. И во время последнего моего визита [в США] 2 февраля этого года мы договорились с министром обороны Мэттисом о дате. Я точно знаю, когда они будут, мы к этому готовимся. Мы отобрали людей и готовим их. Они проходят теоретическую подготовку, изучают различные противотанковые системы, не только Javelin», — сказал Полторак.

Ранее Госдеп одобрил продажу Украине комплексов Javelin на $47 млн.