Шойгу заявил о постановочном характере «химатаки» в Сирии

Во время встречи глав оборонных ведомств стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что якобы произошедшая в Думе химатака является постановочной провокацией. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в «Газету.Ru».

«Нельзя допустить, чтобы террористы получили доступ к оружию массового поражения. Зачастую этот фактор используется в провокационных целях, чтобы посеять хаос среди населения, сформировать у мирового сообщества ложное представление о конфликте. Последний пример — явно постановочный характер якобы имевшей место химической атаки в сирийском городе Дума», — сказал Шойгу.

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Он также подчеркнул, что США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по территории суверенного государства, не дожидаясь расследования.

Ранее Шойгу заявил, что США пытаются сохранить гегемонию в международных делах, а также подталкивают другие государства к гонке вооружений.