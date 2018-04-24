Лавров: США активно обустраиваются в Сирии и не собираются уходить

Американские власти не собираются выводить свои войска с сирийской территории, несмотря на все свои заявления. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

«Целый ряд стран откровенно взял курс на развал Сирии, США клятвенно нас заверяли, что их единственная цель — это изгнать из Сирии террористов, победить так называемое «Исламское государство», — заявил Лавров на полях заседания Совета глав МИД ШОС.

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Но, отметил он, «вопреки заявлениям президента [Дональда] Трампа, на практике США активно обустраиваются на восточном берегу Евфрата и не собираются оттуда уходить».

Ранее СМИ писали, что Трамп хочет заменить американских военнослужащих в Сирии арабскими.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.