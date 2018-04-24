В G7 призвали восстановить механизм ООН по расследованию химатак в Сирии

Главы МИД стран «большой семерки» выразили сожаление в связи с тем, что Россия заблокировала работу механизма ООН по расследованию химических атак в Сирии и призвали воссоздать такой механизм. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министров иностранных дел G7.

«Мы сожалеем, что Россия наложила вето на продление мандата СМР, а также наложила вето на недавний проект резолюции СБ ООН, направленный на создание независимого механизма расследования применения химического оружия в Сирии. Мы подчеркиваем важность создания механизма-преемника СМР, которому бы СБ ООН поручил устанавливать, кто применял химическое оружие в Сирии», — говорится в сообщении.

Ранее в МИД России заявили, что российская сторона готова взаимодействовать с США для урегулирования конфликта в Сирии.