В МИДе приготовились к диалогу с США по Сирии

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что российская сторона готова взаимодействовать с США по вопросу урегулирования военного конфликта в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Контакты продолжаются, в основном по линии наших военных ведомств, по поводу деконфликтинга. Мы, конечно, готовы к диалогу и обмену мнениями», — сказал Богданов.

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Замглавы МИДа подчеркнул, что взаимодействие с Соединенными Штатами необходимо, чтобы выполнить резолюции ООН по Сирии.

Ранее сообщалось, что Россия и США обсудили нераспространение ядерного оружия. Также ранее МИД назвал условие, при котором Россия примет расследование ОЗХО по Думе.