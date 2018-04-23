В МИДе приготовились к диалогу с США по Сирии
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что российская сторона готова взаимодействовать с США по вопросу урегулирования военного конфликта в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Контакты продолжаются, в основном по линии наших военных ведомств, по поводу деконфликтинга. Мы, конечно, готовы к диалогу и обмену мнениями», — сказал Богданов.
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Замглавы МИДа подчеркнул, что взаимодействие с Соединенными Штатами необходимо, чтобы выполнить резолюции ООН по Сирии.
Ранее сообщалось, что Россия и США обсудили нераспространение ядерного оружия. Также ранее МИД назвал условие, при котором Россия примет расследование ОЗХО по Думе.