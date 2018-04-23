Макрон ответил на слова Путина о нарушении международного права в Сирии

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что удары западных стран по сирийской территории были легитимными. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.

«Он (Макрон) напомнил, что операция, проведенная 14 апреля с США и Великобританией против химического арсенала сирийского режима для соблюдения международного права, была легитимной»», — говорится в сообщении.

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Макрон также отметил, что в настоящее время стремится активизировать диалог по сирийской проблеме со всеми участниками конфликта.

«Он (Макрон) особенно подчеркнул свое желание работать над этим с Россией», — сообщается в коммюнике.

Ранее Путин указал Макрону на грубейшее нарушение международного права при атаке на Сирию.