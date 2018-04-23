Лавров прокомментировал возможные поставки С-300 в Сирию

Глава МИД России Сергей Лавров ответил на вопрос о возможных поставках С-300 в Сирию. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Не могу сказать, что он (вопрос. — Газета.Ru) решен. Мы знаем, что сказал президент России В.В. Путин. Он обсуждал эти вопросы с представителем нашего Министерства обороны в контексте задач недопущения того, чтобы Сирийская Арабская Республика оказалась недостаточно подготовленной к агрессивным актам, наподобие того, который состоялся 14 апреля», — заявил Лавров.

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Министр добавил, что нужно дождаться конкретного решения.

«Наверное, здесь никакого секрета не предполагается, все это может быть сообщено», — отметил Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать возможность поставок российской стороной С-300 Сирии.