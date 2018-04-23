Генсек: ООН не сможет решить все проблемы в Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что организация не в состоянии решить все проблемы Сирии. Об этом сообщает телеканал SVT.

«В Сирии существует несколько разных армий, всевозможные ополчения, есть воюющие со всего мира, сталкиваются разные интересы, идет холодная война, имеются разногласия между шиитами и суннитами, имеются и другие разногласия между различными частями региона… очевидно, наивно полагать, что ООН может каким-либо магическим образом решить все эти проблемы, особенно когда Совбез так разобщен», — сказал Гутерреш.

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Ранее Гутерреш заявил, что у Совета Безопасности ООН есть структурные проблемы.

По его мнению, СБ больше не отражает баланс сил в мире и не соответствует современным реалиям.