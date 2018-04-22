Макрон рассказал о будущем Сирии после окончания войны

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что у него нет запасного плана по иранской ядерной сделке, а США должны придерживаться соглашения за неимением лучшего варианта. Об этом политик сказал в интервью Fox News.

По его словам, Франция, США и другие союзники будут играть «очень важную» роль в восстановлении Сирии после окончания войны против ИГ. При этом политик подчеркнул, что определять будущее страны будет сирийский народ. Он также предупредил о возможности усиления иранских позиций в регионе, если войска западных стран покинут сирийскую территорию слишком быстро.

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«В день, когда мы закончим войну с ИГ, если мы однозначно и полностью уйдем (из Сирии) даже в политическом смысле, мы отдадим все иранскому режиму, Башару Асаду и этим ребятам, и они подготовят новую войну, они будут подпитывать новых террористов», — заявил Макрон.

Ранее Макрон рассказал, что ему удалось убедить американского президента Дональда Трампа остаться в Сирии и совершить ракетные удары только по химическим объектам на территории страны.

«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.