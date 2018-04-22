Глава МИД Ирана заявил о готовности возобновить ядерную программу

Иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф в интервью телеканалу CBS заявил, что власти страны готовы вернуться к ядерной программе, если американская сторона выйдет из соглашения по совместному всеобъемлющему плану действий и вернет санкции.

«У нас имеется несколько вариантов, и все эти варианты готовы. Среди них есть варианты, которые включают в себя возобновление нашей ядерной деятельности с гораздо большей скоростью», — заявил Зариф/

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Глава иранского внешнеполитического ведомства также отметил, что иранская сторона будет готова, если США решат выйти из соглашения.

«Эти варианты готовы к исполнению, и мы примем необходимое решение, когда сочтем нужным», — подчеркнул он.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что у национального атомного агентства есть варианты «ожидаемой и неожиданной» реакции на возможный выход США из ядерной сделки.