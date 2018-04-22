На вооружение США поступил корабль с монтируемой лазерной пушкой

На вооружение ВМС США поступил десантный корабль-док USS Portland (LPD-27), на котором планируется установить лазерное оружие. Видеозапись с церемонии в честь этого события была опубликована в твиттере американских военно-морских сил.

«Я уверен, что USS Portland с гордостью представит как Соединенные Штаты, так и жителей Портленда в морских операциях по всему миру на десятилетия вперед», — заявил министр ВМС Ричард Спенсер в ходе церемонии.

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По данным портала военно-морского института США (USNI News), данное судно относится к классу десантных транспортных доков типа San-Antonio. Корабль планируют снарядить лазерным оружием Laser Weapon System.

Ранее сообщалось, что Пентагон потратит почти $1 млрд на разработку крылатой гиперзвуковой ракеты‍.