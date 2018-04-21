Украина готовит диверсию во время визита Порошенко в Донбасс

Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики заявило о подготовке диверсии во время визита президента Украины Петра Порошенко в Донбасс, передает РИА «Новости».

По данным ведомства, разработкой спецоперации занимаются Вооруженные силы Украины. Силовики планируют диверсию на химическом заводе ООО Научно-производственного предприятия «Заря» в городе Рубежное.

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Как отмечается, ВСУ планирует обвинить в нападении ЛНР, что может стать дополнительным поводом для ввода миротворческой миссии в Донбасс.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Евгений Мураев заявил, что власти страны не заинтересованы в прекращении военного конфликта в Донбассе.