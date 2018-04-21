Участвующая в параде Победы техника прибыла в Москву

Военная техника, принимающая участие в параде Победы на Красной площади, прибыла на временную площадку в Москве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Механизированная колонна, принимающая участие в параде Победы на Красной площади 9 мая, передислоцирована с тренировочной площадки в подмосковном Алабино на временную площадку в Москве, расположенную на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе столицы», — говорится в сообщении.

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В составе колонны — ракетные комплексы «Искандер-М» и «Ярс», ЗРК С-400, автомобили «Тигр» и другая техника.

Ранее сообщалось, что на улицах Москвы ограничат движение для подготовки к параду Победы.