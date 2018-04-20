Песков рассказал о встрече Путина с Шойгу и главой Генштаба
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин проведет встречу с министром обороны Сергеем Шойгу и руководителем Генштаба Валерием Герасимовым, передает РИА «Новости».
«Во второй половине дня будет совещание, которое инициировал президент, с нашими военачальниками, с Шойгу и Герасимовым», — сказал Песков.
Песков также отметил, что в ходе встречи ожидается обсуждение как текущих вопросов, так и темы военного строительства.
Ранее сообщалось, что Пентагон заказал свое собственное гиперзвуковое оружие на $928 млн после того, как глава стратегического командования США генерал Джон Хайтен заявил об отсутствии доказательств наличия на вооружении у России «непобедимого» гиперзвукового оружия, но призвал доверять в этом вопросе президенту России Владимиру Путину.