Песков рассказал о встрече Путина с Шойгу и главой Генштаба

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин проведет встречу с министром обороны Сергеем Шойгу и руководителем Генштаба Валерием Герасимовым, передает РИА «Новости».

«Во второй половине дня будет совещание, которое инициировал президент, с нашими военачальниками, с Шойгу и Герасимовым», — сказал Песков.

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Песков также отметил, что в ходе встречи ожидается обсуждение как текущих вопросов, так и темы военного строительства.

Ранее сообщалось, что Пентагон заказал свое собственное гиперзвуковое оружие на $928 млн после того, как глава стратегического командования США генерал Джон Хайтен заявил об отсутствии доказательств наличия на вооружении у России «непобедимого» гиперзвукового оружия, но призвал доверять в этом вопросе президенту России Владимиру Путину.