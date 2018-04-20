В Госдуме заявили, что США хотят «отмыться» от обвинений в необоснованном ударе в Сирии

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что США пытаются «отмыться» от обвинений в безосновательности ракетного удара по Сирии, сообщает РИА «Новости».

«Сегодня, если приедет группа (экспертов ОЗХО — «Газета.Ru), она приедет — и они ничего не найдут. Единственная возможность американцам отмыться — это сказать, что русские уничтожили все следы. Иначе эта атака, которая была произведена в Сирии, это серьезнейший удар по Трампу», — сказал Чепа.

Ранее официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт заявила, что Россия и Сирия пытаются «зачистить» место предполагаемой химатаки в сирийском городе Дума. Глава МИД России Сергей Лавров позднее рассказал о доказательствах причастности Великобритании к постановке химической атаки.