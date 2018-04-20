Госдеп США одобрил продажу Мексике вертолетов на $1,2 млрд

Госдепартамент США одобрил продажу Мексике восьми американских палубных многоцелевых вертолетов MH-60R Seahawk, сообщает Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA).

Сумма сделки оценивается примерно в $1,2 млрд.

«Предлагаемая сделка улучшит способность Мексики справляться с текущими и будущими угрозами. Мексика будет использовать своей расширенный военный потенциал в качестве сдерживающего фактора для региональных угроз, а также укрепит свою оборону»,— заявили в DSCA.

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Ранее Государственный департамент США одобрил продажу Саудовской Аравии самоходных гаубиц на $1,31 млрд.

До этого Госдеп одобрил продажу Саудовской Аравии противотанковых ракетных комплексов на $670 млн.