Госдеп США одобрил продажу Мексике вертолетов на $1,2 млрд
Госдепартамент США одобрил продажу Мексике восьми американских палубных многоцелевых вертолетов MH-60R Seahawk, сообщает Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA).
Сумма сделки оценивается примерно в $1,2 млрд.
«Предлагаемая сделка улучшит способность Мексики справляться с текущими и будущими угрозами. Мексика будет использовать своей расширенный военный потенциал в качестве сдерживающего фактора для региональных угроз, а также укрепит свою оборону»,— заявили в DSCA.
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Ранее Государственный департамент США одобрил продажу Саудовской Аравии самоходных гаубиц на $1,31 млрд.
До этого Госдеп одобрил продажу Саудовской Аравии противотанковых ракетных комплексов на $670 млн.