Столтенберг высказался о планах Турции приобрести российские С-400

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал национальным решением Турции вопрос покупки российских систем ПВО С-400. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это национальное решение. Требования к военным возможностям разных стран-участниц — это не решение НАТО, это решение союзников. Что важно для НАТО, так это вопрос, будут ли эти системы интегрированы в систему противовоздушной обороны альянса… И это очень трудно сделать с С-400», — сказал Столтенберг.

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Ранее в Госдепе США заявили, что не исключают введения санкций против Турции из-за закупки С-400.

Также сообщалось, что поставки С-400 турецкой стороне намечены на июль 2019 года.