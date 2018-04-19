Си Цзиньпин призвал Мэй к объективному расследованию возможной химатаки в Сирии

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с британским премьером Терезой Мэй и подчеркнул необходимость проведения оперативного расследования возможного использования химоружия на сирийской территории. Об этом сообщает «Синьхуа».

«Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Терезой Мэй заявил, что предполагаемая химическая атака в Сирии нуждается во всестороннем, справедливом и объективном расследовании», — говорится в заявлении пресс-службы лидера.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин, комментируя удар США и союзников по Сирии, заявил, что руководство КНР всегда выступало против применения силы в международных отношениях.