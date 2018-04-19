В Госдуме задумались об отсрочке от армии для депутатов местного самоуправления

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев рассказал о разработке законопроекта по предоставлению отсрочки от армии депутатам местного самоуправления, когда они исполняют депутатские полномочия. Об этом сообщает RT.

По словам Сухарева, по действующему законодательству во время выборов кандидат в депутаты не призывается на военную службу до дня официального обнародования результатов голосования, но официальная отсрочка от призыва не предусмотрена, если он избирается депутатом.

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«Эта коллизия вызывает некоторые вопросы. Молодым людям обеспечивается право быть избранным, вместе с тем не обеспечивается право для исполнения своих депутатских полномочий. Более того, стоит заметить, что перевыборы депутатов напрямую влияют на бюджет муниципального образования», — заявил Сухарев.

Ранее Конституционный суд России разрешил студентам магистратуры получать отсрочку от призыва на военную службу.