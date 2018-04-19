Главу штаба ВМС Украины отстранили от должности из-за российского гражданства жены

Начальника штаба и первого заместителя командующего ВМС Украины капитана первого ранга Романа Гладкого отстранили от должности из-за российского гражданства его жены. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Гладкий отстранен на время служебного расследования, предметом которого является как гражданство жены военного, так и допущенные им «финансово-экономические нарушения».

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Как отмечается, жена Гладкого Елена вместе с детьми два года жила в Крыму после его воссоединения с Россией, а дочь капитана первого ранга выступала на соревнованиях по плаванию за Центральный спортивный клуб российской армии.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.