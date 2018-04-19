США намерены упростить процедуру продажи вооружений своим союзникам

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты планируют упростить процедуру продажи вооружений Японии и другим союзникам. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«США поддерживают усилия Японии в наращивании ее оборонного потенциала, и мы изучаем варианты упрощения продаж американских вооружений Японии через программу продажи оружия иностранным государствам. Мы делаем это не только в отношении Японии, но и других союзников <…> Они будут получать свое оружие быстро», — сказал Трамп.

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По его словам, иногда оформление заказа занимало годы из-за бюрократических проволочек в министерстве обороны.

Он также подчеркнул, что «теперь это будет делом дней».

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США одобрил продажу Саудовской Аравии противотанковых управляемых ракет на $670 млн.