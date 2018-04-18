Госдеп рассказал об атаке «российских наемников» на позиции США в Сирии

Помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявила, что «российские наемники» якобы пытались атаковать позиции американских военных в Сирии, передает РИА «Новости».

Об этом говорится в письменных показаниях Митчелла перед международным комитетом палаты представителей США.

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«Их безрассудное вмешательство в Сирию и поддержка режима Асада повысили риск конфронтации с Западом. Провалившаяся атака на американские силы российских наемников недавно в Сирии была одним из отрезвляющих примеров такого поведения», — заявил он.

По его словам, конфликт в Сирии может быть решен только в ходе женевских переговоров под эгидой ООН.

Ранее сообщалось, что сирийский мальчик Хасан Диаб, который был представлен в постановочном ролике «Белых касок» как «жертва» химатаки в Думе, рассказал о съемках.