Участвовавший в постановочной съемке о химатаке в Думе мальчик раскрыл подробности

Сирийский мальчик Хасан Диаб, который был представлен в постановочном ролике «Белых касок» как «жертва» химатаки в Думе, рассказал о съемках, передает РИА «Новости».

«Мы были в подвале. Мама мне сказала, что сегодня нечего есть, поедим только завтра. Мы услышали крик на улице, кричали — идите в больницу. Мы побежали в больницу, и как только я вошел, меня схватили и начали поливать водой. После этого нас положили на кровать с другими людьми», — сказал мальчик.

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Слова мальчика также подтвердил его отец.

«Когда я узнал, что ребенок в больнице, отпросился с работы и побежал туда. Не было никакого химического оружия. Я курил на улице, ничего не чувствовал. Зашел в госпиталь и увидел свою семью. Боевики дали за участие в этой съемки финики, печенье, рис и всех отпустили домой. Мой ребенок отлично себя чувствовал», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что в МИД Франции заявили, что Россия и Сирия продолжают отказывать сотрудникам ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия) в доступе на место предполагаемой химатаки на сирийской территории.