В Госдепе пообещали в ближайшие дни победить ИГ

Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил, что силы коалиции, возглавляемой США, в ближайшие дни нанесут поражение «Исламскому государству» в Сирии и Ираке, передает РИА «Новости».

«В ближайшие дни и недели США и наши союзники ослабят и победят ИГ, поддержат стабильную Сирию и ограничат распространение пагубного влияния Ирана», — заявил Митчелл в ходе выступления в палате представителей конгресса США.

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По данным Госдепа, в настоящее время ИГ контролирует около 2% от территории, удерживаемой боевиками ранее.

Ранее в Белом доме заявили, что США планируют вернуть своих военных из Сирии как можно скорее.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.