Военные Приамурья вооружились тяжелыми огнеметными системами «Солнцепек»

В общевойсковую армию Восточного военного округа в Приамурье поступили тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» в последней модификации, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу округа.

«Огнеметная система ТОС-1А состоит из боевой машины и нескольких машин обеспечения на базе танка Т-72. «Солнцепек» предназначен для поражения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в сооружениях, а также вывода из строя легкобронированной техники и транспортных средств при помощи реактивных снарядов», — сообщила пресс-служба военных.

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Отмечается, что актуальная версия огнеметной системы оснащена более совершенной пусковой установкой и автоматизированной системой наведения. Также в качестве боеприпасов в ней применяются неуправляемые реактивные снаряды.

Ранее источник сообщал, о принятии решения о вооружении российской армии БМПТ «Терминатор-2».