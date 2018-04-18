Небензя: резолюция Франции по Сирии несвоевременная и ненужная

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя раскритиковал резолюцию, которую предложила Франция для урегулирования конфликта в Сирии, передает РИА «Новости».

«Я с самого начала говорил, что она несвоевременная и ненужная», — сказал Небензя.

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Также он посчитал «смешным» тот факт, что документ был представлен после атаки США, Великобритании и Франции по Сирии в ночь с 13 на 14 апреля.

В воскресенье, 15 апреля, США, Британия и Франция внесли в Совет безопасности ООН проект резолюции по Сирии.

Также ранее Небензя усмотрел солидарность США и союзников с одной из сторон конфликта в Сирии.