Небензя усмотрел солидарность США и союзников с одной из сторон конфликта в Сирии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что США, Франция и Британия солидаризировались с одной из сторон конфликта в Сирии, передает РИА «Новости».

«Своим актом агрессии «тройка» [США, Франция, Великобритания] и те, кто поддержал, либо приветствовал их действия, солидаризировалась с одной из сторон конфликта», — сказал Небензя на заседании Совета безопасности ООН, которое созвано по инициативе российской стороны.

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В ночь с 13 на 14 апреля войска США, Франции и Великобритании нанесли ракетные удары по Сирии. По их сообщениям, они атаковали объекты инфраструктуры по производству химического оружия. Россия осудила данное нападения и созвала внеочередное заседание Совета безопасности ООН.

Ранее сообщалось, что военные России обнаружили в сирийской Думе склад для производства химоружия. Отмечалось, что склад расположен в подвале жилого дома. Подвал оборудован как химическая лаборатория. Российские специалисты подтвердили, что обнаруженные здесь вещества могли быть использованы для создания смертоносных газов.

Также ранее Госдеп США заявил, что эксперты ОЗХО все еще не начали работать в Сирии.