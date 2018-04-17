СМИ назвали боевые корабли США «плавучей кучей мусора»

Американские СМИ назвали боевые корабли США «Свобода» и «Независимость» «плавучими кучами мусора». Об этом пишет Task & Purpose.

«После того, как были потрачены 16 лет и миллиарды долларов, ВМС США, видимо, наконец-то признали, что программа прибрежных боевых кораблей LCS выглядит абсолютным провалом», — сообщается в статье.

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Как отмечается, введенные в эксплуатацию суда постоянно нуждаются в доработках и техническом обслуживании. Среди их недостатков называются проблемы системы радаров, ограниченные возможности защиты от противокорабельных ракет, отсутствие защитного механизма, снижающего урон в случае мощного удара.

«Ни один из модификаций LCS не выдержит бой высокой интенсивности», — говорится в материале.

Ранее СМИ сообщили, что у США есть «идеальное оружие» против российских и китайских подводных лодок.