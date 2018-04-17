МИД Франции: Россия и Сирия не допускают специалистов ОЗХО на место возможной химатаки

В МИД Франции заявили, что Россия и Сирия продолжают отказывать сотрудникам ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия) в доступе на место предполагаемой химатаки на сирийской территории, передает РИА «Новости».

«В данный момент Россия и Сирия по-прежнему отказывают в доступе следователям (ОЗХО), которые прибыли в Сирию 14 апреля. Очень вероятно, что доказательства и основные элементы исчезнут», — говорится в заявлении.

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В ведомстве отметили важность того, чтобы сирийская сторона разрешила полный, немедленный и беспрепятственный доступ специалистов организации к «местам, людям или документам для консультаций».

Ранее постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов заявил, что Дамаск создал все условия для нормальной работы экспертов Организации по запрещению химического оружия в Думе, обеспечивается их безопасность.