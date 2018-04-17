В Британии прокомментировали атаку на сирийскую базу в Хомсе

В минобороны Великобритании заявили, что ВС страны не принимали участия в военных операциях в Сирии в ночь с 16 на 17 апреля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства.

«Британия не участвовала ни в каких операциях в Сирии», — заявил источник.

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Как отмечается, представитель ведомства отказался отвечать на вопрос, была ли осведомлена Великобритания о каких-либо авиаударах в регионе.

Ранее СМИ сообщили, что нападение на военный аэродром Шайрат в сирийском городе Хомс совершили военно-воздушные силы Израиля. По их данным, израильские ВВС совершили вторую атаку на Сирию за последнюю неделю. Официальные сирийские СМИ сообщили, что ПВО Сирии сбила ракеты рядом с городом Хомс.