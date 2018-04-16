Постпред России при ООН: экспертам ОЗХО созданы все условия для работы в Сирии

Постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов заявил, что Дамаск создал все условия для нормальной работы экспертов Организации по запрещению химического оружия в Думе, обеспечивается их безопасность. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Для установления истины в настоящее время на месте находятся эксперты ОЗХО. Им оказывается всемерная поддержка со стороны сирийских властей и представителей российской военной полиции. Созданы все условия для их нормальной работы. В первую очередь, с точки зрения обеспечения их безопасности», — сказал Гатилов.

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Он также добавил, что в Думу были направлены представители ВОЗ «для оценки объективной обстановки с точки зрения медко-санитарных условий в том районе, где, якобы, было применено химическое оружие».

Ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко заявил, что центр готов оказать содействие в обеспечении безопасности экспертов ОЗХО в Восточной Гуте.