Стала известна дата отправки миссии ОЗХО в сирийскую Думу

Поездка представителей ОЗХО в сирийскую Думу, где, предположительно, было применено химическое оружие, запланирована на 18 апреля, передает РИА «Новости».

Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кирилов.

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«Сегодня, 16 апреля, проводилось совещание и разработка маршрутов выдвижения в Думу. Завтра (17 апреля) туда выезжают службы безопасности ООН для разведки маршрута вместе с военной полицией. На среду (18 апреля) планируется выезд специалистов ОЗХО», — сказал он.

Ранее сообщалось, что ОЗХО направила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) запрос о пострадавших от предполагаемой химической атаки в Сирии.