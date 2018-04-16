Постпред России: представитель США в ОЗХО преподнес удар по Сирии как акт возмездия

Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин заявил, что представитель США расценил ракетный удар по Сирии как акцию возмездия. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ракетный удар так называемой западной коалиции по Сирии американский посол представлял как своеобразную акцию возмездия — мол, теперь (президент Сирии Башар) Асад дважды подумает, перед тем как травить свой народ», — сказал Шульгин.

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Он также подчеркнул, что «американцу активно подпевали англичанин и француз».

Ранее сообщалось, что Россия обнаружила «актеров» из видео постановочной химатаки в Сирии.

По мнению российской стороны, постановка в Думе могла быть подготовлена с участием НПО, на платной основе сотрудничающих со странами Запада.