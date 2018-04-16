Постпред России при ОЗХО назвал «циничными» удары США в Сирии

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин назвал «циничными» действия США и их союзников, которые нанесли авиаудары в Сирии в ответ на предполагаемую химатаку, не дожидаясь приезда экспертов Организации. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы отметили также циничные действия западной тройки во главе с США, которые нанесли удар по Сирии, не дожидаясь еще приезда в Думу делегации экспертов ОЗХО, которая должна разобраться в случившемся и пролить свет на то, что там произошло. Видимо, никакое расследование западным странам во главе с США и не требуется», — сказал Шульгин.

Реклама

Он отметил, что США и их союзники, возможно, боятся выводов, которые могут сделать эксперты ОЗХО на месте происшествия.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что все ракеты, выпущенные США по Сирии, достигли цели.