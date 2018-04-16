Премьер Франции заявил, что после атаки в Сирии страна подтвердила статус военной державы

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что приняв участие в военной операции в Сирии, страна подтвердила статус военной державы, сообщает РИА «Новости».

«Я хочу поблагодарить женщин и мужчин нашей армии, которые провели эту операцию с хладнокровием и исключительным профессионализмом», — сказал Филипп, выступая в нижней палате французского парламента.

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По его словам, приняв участие в ракетных ударах, Франция подтвердила статус политической и военной державы.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран Евросоюза призвали провести независимое расследование предполагаемой химической атаки в сирийской Думе. Позднее постпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что у Москвы есть доказательства того, что химатака была инсценирована британскими спецслужбами при поддержке США.