МИД Ирана об ударе по Сирии: США вновь используют ложь в своих интересах

Представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Кассеми заявил, что удар по Сирии является очередным примером того, как США использует ложь в своих интересах. Об этом сообщает Press TV.

«США показали, что предпринимают подобные действия время от времени в различных странах, основываясь на лжи и надуманных предлогах в соответствии со своей экспансионистской политикой, чтобы достичь своих целей», — заявил Кассеми.

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По его словам, все аномальные ситуации, наблюдающиеся в Сирии и мире, происходят из-за ошибок США, совершенных в последние десятилетия.

Ранее сообщалось, что последствия удара США мешают отправке миссии ОЗХО в Сирию.