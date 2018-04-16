Россия обнаружила «актеров» из видео постановочной химатаки в Сирии

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что российской стороне удалось обнаружить участников «съемок постановочного видео» предполагаемой химатаки в Сирии, передает РИА «Новости».

«На основе нашего, подчеркиваю, национального расследования мы не нашли ни одного признака того, что в Думе применялось химоружие. Ни одного свидетеля, ни одного отравленного в госпитале найти не удалось. Не было обнаружено никаких остатков химических боеприпасов. Зато удалось найти непосредственных участников съемок постановочного видео, которое представлялось в качестве «доказательства» химатаки», — сказал Шульгин.

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Он также отметил, что постановка в Думе могла быть подготовлена с участием НПО, на платной основе сотрудничающих со странами Запада.

Ранее постпред заявил, что инсценировку химатаки в сирийской Думе устроили британские спецслужбы при возможной поддержке США.