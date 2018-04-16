Минобороны Литвы: ВВС НАТО четыре раза за неделю сопровождали самолеты России

Министерство обороны Литвы сообщило, что истребители ВВС НАТО, которые выполняют миссию воздушной полиции в странах Балтии четыре раза за неделю поднимались в воздух с целью опознания и сопровождения российских самолетов, передает РИА «Новости».

«С 9 по 15 апреля истребители ВВС НАТО, выполняющие в странах Балтии миссию воздушной полиции, четыре раза были подняты в международное воздушное пространство над Балтийским морем для сопровождения российских военных самолетов», — заявили в министерстве.

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В частности, в оборонном ведомстве рассказали, что истребители альянса три раза сопровождали самолеты Ан-26 и один раз Ан-12. Отмечается, что они самолеты совершали полеты с заранее предоставленными планами, поддерживая связь с региональным центром управления полетами, с выключенными радиолокационными автоответчиками.

Ранее сообщалось, что за неделю 24 летательных аппарата вели разведку у границ России.