В «Рособоронэкспорте» назвали причину роста оружейных экспортных заказов

Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев назвал Сирию причиной роста портфеля оружейных экспортных заказов, передает РИА «Новости».

«Мы ощущаем повышенный интерес иностранных партнеров к вооружению и военной технике, подтвердившим свои тактико-технические характеристики в боевых условиях в ходе антитеррористической операции в Сирии. Это касается боевых самолетов, вертолетов, бронетанковой и инженерно-саперной техники, морских, воздушных и наземных средств поражения. Да, практически ко всему российскому вооружению есть интерес. Имеются ли конкретные обращения и рост портфеля заказов? Да, все это есть, но не будем забегать вперед», — сказал Михеев.

Об этом он рассказал в преддверии начала оружейной выставки DSA-2018 в Куала-Лумпуре.