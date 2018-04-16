В «Рособоронэкспорте» назвали причину роста оружейных экспортных заказов

ПЗРК «Верба» Рособоронэкспорт

Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев назвал Сирию причиной роста портфеля оружейных экспортных заказов, передает РИА «Новости».

«Мы ощущаем повышенный интерес иностранных партнеров к вооружению и военной технике, подтвердившим свои тактико-технические характеристики в боевых условиях в ходе антитеррористической операции в Сирии. Это касается боевых самолетов, вертолетов, бронетанковой и инженерно-саперной техники, морских, воздушных и наземных средств поражения. Да, практически ко всему российскому вооружению есть интерес. Имеются ли конкретные обращения и рост портфеля заказов? Да, все это есть, но не будем забегать вперед», — сказал Михеев.

Об этом он рассказал в преддверии начала оружейной выставки DSA-2018 в Куала-Лумпуре.