Макрон объяснил решение не консультироваться с парламентом перед ударами по Сирии

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что для участия в операции на территории Сирии ему не нужно было консультироваться с парламентом страны. Об этом политик рассказал в интервью BFMTV.

«По конституции я верховный главнокомандующий и несу ответственность, возложенную на меня в этом качестве», — сказал Макрон.

Реклама

Он добавил, что принимает решение вместе с руководителем Главного штаба.

«Мы не станем менять конституцию, только потому, что она вам не нравится. Во время президентских выборов были те, кто хотел внести изменения в конституцию, но они не выиграли», — подчеркнул Макрон.

Ранее Макрон рассказал, что ему удалось убедить американского президента Дональда Трампа остаться в Сирии и совершить ракетные удары только по химическим объектам на территории страны.