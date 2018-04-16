Макрон убедил Трампа не уходить из Сирии

Французский президент Эммануэль Макрон рассказал, что ему удалось убедить американского президента Дональда Трампа остаться в Сирии и совершить ракетные удары только по химическим объектам на территории страны. Об этом политик рассказал в интервью BFMTV.

«Мы также убедили его (Трампа. – Газета.Ru) ограничиться ударами по химическим объектам», — сказал Макрон.

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Он добавил, что десять дней назад президент Трамп говорил, что США намерены освободиться от обязательств в Сирии, но французской стороне удалось его переубедить.

«Мы должны предложить продолжительное решение в Сирии для сирийского народа», — добавил Макрон.

Ранее Макрон заявил, что операция США, Франции и Великобритании в Сирии была совершенно легитимной.