Макрон назвал легитимным удар по Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что операция США, Франции и Великобритании в Сирии была совершенно легитимной. Об этом он заявил в интервью BFMTV.

«Эта операция была легитимной, и она была проведена в многостороннем формате… Это международное сообщество вмешалось и сделало это очень точно», — заявил Макрон.

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Ранее американский президент Дональд Трамп и его французский коллега Эмануэль Макрон во время телефонного разговора в связи с ударами западных стран по Сирии договорились оказывать совместное противодействие ИГ.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.