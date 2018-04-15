Анкара назвала ракетные удары по Сирии «запоздалым шагом»

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что ракетные удары США, Великобритании и Франции по сирийской территории — запоздалый шаг. Об этом сообщает Anadolu.

«К сожалению, это запоздалый шаг. Но в то же время это ответ режиму Асада, убийцам, совершившим зверства в регионе», — сказал Йылдырым.

Реклама

По его словам, эти меры приняты уже после использования химоружия теми, кто до сегодняшнего дня ничего не предпринимал.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе. Власти Сирии отрицают факт химатаки и называют удары западных стран агрессией.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал действия западных стран по Сирии правильными.